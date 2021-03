Novellino: Â«Inter con semplicitÃ  e qualitÃ : Conte lavora beneÂ»

Novellino: «Inter con semplicità e qualità: Conte lavora bene»

Condividi questo articolo

Walter Novellino

Walter Novellino, allenatore con lunga esperienza in Serie A, è intervenuto questo pomeriggio in collegamento per “Sky Sport” dove ha parlato della vittoria ottenuta ieri dall’Inter sul campo del Torino con cui i nerazzurri hanno consolidato il loro primo posto in classifica

IL LAVORO SEMPLICE – Novellino sottolinea il lavoro di Antonio Conte, ma anche la grande qualità a disposizione del tecnico salentin oche ieri ha saputo vincere la partita con i cambi: «Antonio ha iniziato con semplicità e credo che la semplicità sia la cosa più importante. Lui verticalizza molto con queste due punte che lavorano benissimo. Diventa determinante il lavoro dell’allenatore. E’ importante saper lavorare e lui lo sta facendo bene. Con le due punte per me era più facile lavorare, uno si abbassava, salivano gli interni, era tutta una rotazione degli spazi lasciati dagli altri. Contro il Torino è entrata la qualità e ha fatto la differenza. Il Torino non ha giocato male, ma quando entra la qualità è difficile. Io quando sono in difficoltà cerco le risorse che ho davanti e che sono enormi».