Novellino: «L’Inter c’è per lo Scudetto ma è in difficoltà. Lo vince il Milan»

Walter Novellino, ospite negli studi di Radio Deejay, ha parlato della lotta Scudetto con lo scontro tra le due milanesi. Per l’ex allenatore, Inter dietro

CORSA TITOLO − Sulla lotta per lo Scudetto, così Novellino sulle due milanesi: «Campionato molto equilibrato ma secondo me lo Scudetto lo vince il Milan: Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud sono fantastici, stanno aiutando i giovani a fare le giocate, basti pensare al rendimento di Leao. C’è anche l’Inter, ma ora è in difficoltà. La squadra di Simone Inzaghi la vedo dietro».