Novellino: «Inter di un’altra categoria. Da tifoso mi stuzzica una gara»

Walter Novellino, noto allenatore, ha parlato dell’Inter e del suo inizio di stagione. Poi si focalizza su una partita in particolare.

ALTRA CATEGORIA – In collegamento su Radio 24, durante la trasmissione Tutti Convocati, Walter Novellino si esprime così sui nerazzurri: «L’Inter è una squadra costruita da diverso tempo per vincere altri campionati. Mi incuriosisce la Juventus, che ha fatto una campagna acquisti straordinaria. Già la qualità del gioco si vede. Ritornando alla squadra di Simone Inzaghi, battere così l’Atalanta non è facile, anche se gli mancavano tantissimi titolari. Ma è una squadra di un’altra categoria: qualità e corsa senza eguali. L’Inter è stata costruita, ripeto, per vincere per diversi anni. Rivincita con Guardiola? Mi stuzzica. L’Inter ha tanta qualità, tanta forza fisica, sono curioso per tutti noi tifosi nerazzurri. Inoltre, ha una grande panchina».