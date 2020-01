Novellino: “Eriksen? Vidal conosce giÃ  Conte! Serve lui a centrocampo”

Novellino: “Eriksen? Vidal conosce già Conte! Serve lui a centrocampo”

Christian Eriksen è tornato in cima alla lista dei desideri dell’Inter ma per il mercato estivo. La priorità è Arturo Vidal, che Antonio Conte conosce bene. Il tecnico Walter Novellino sulle frequenze di “TMW Radio” ha detto la sua riguardo le possibili mosse di mercato dei nerazzurri.

ERIKSEN E IL MERCATO – L’Inter tratta Eriksen per giugno, anche se la priorità sarebbe Arturo Vidal dal Barcellona, che Antonio Conte conosce bene. Di lui ha parlato Walter Novellino: «All’Inter se dovesse arrivare Vidal, sposterebbe molto. Eriksen? È un giocatore molto bravo, mi piace più Vidal però perché già conosce Conte. Il danese è straordinario ma non so se il Tottenham può lasciarlo andare via subito. Serve però uno come Vidal lì al centro».