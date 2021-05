Novellino: «Come si fa a rinunciare all’Inter? Inzaghi ha fatto bene! Ora…»

Novellino – ex calciatore e allenatore attualmente libero -, intervenuto come ospite a “Pomeriggio Sky Sport 24” sul canale dedicato, commenta la scelta di Inzaghi di accettare la corte dell’Inter, lasciando a sorpresa la Lazio. Non manca il tema tattico e il paragone con Conte

SCELTA GIUSTA – Non cade nel tranello della polemica Walter Novellino, che condivide la scelta fatta dall’ormai prossimo tecnico nerazzurro: «Può proseguire sul lavoro su per giù fatto da Antonio Conte. L’Inter ha preso un allenatore giovane molto bravo. Non so se c’è stata una parola data alla Lazio. Se c’è stata, dispiace questo, ma come si fa a rinunciare a una squadra come l’Inter? Credo abbia fatto bene ad accettare. Sono convinto che farà bene, proseguirà sicuramente il lavoro fatto da Conte».

CALCIO SIMILE – La filosofia di gioco tra Inzaghi e il suo predecessore è uno dei temi su cui si sofferma Novellino: «Avendo anche Romelu Lukaku, la seconda palla la sfrutteranno anche di più, perché fa salire la squadra. Le mezzali – Nicolò Barella e Christian Eriksen – sono brave e si molto giocherà tra le linee. Le due squadre sono molto simili ma Inzaghi all’Inter giocherà anche in modo diverso. Chi sacrificherei tra Lautaro Martinez e Achraf Hakimi? Nessuno dei due (ride, ndr). Lautaro Martinez bisogna tenerlo, sicuramente. Ha una forza e una caratteristica: sa saltare l’uomo, ha qualità e fa gol. Hakimi è bravo, ha velocità e corsa, ma in questo caso Lautaro Martinez vicino a Lukaku sarebbe l’ideale, insomma».