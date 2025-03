Novellino azzarda: «Napoli in vantaggio sull’Inter per una ragione»

Walter Novellino si è espresso in merito alla lotta scudetto, indicando il Napoli come favorito sull’Inter grazie a un elemento in particolare.

IL RAGIONAMENTO – Walter Novellino è intervenuto a TMW sulla corsa scudetto, con l’Inter al momento in vantaggio di 1 punto sul Napoli. L’allenatore italiano si è pronunciato in questi termini sul duello tra le due compagini italiane: «Gli impegni in Champions dell’Inter possono giocare a favore del Napoli. Inoltre, vedo i partenopei più avanti anche grazie al calendario che si trovano di fronte».

Novellino sul cammino in Champions League delle italiane: soltanto l’Inter in corsa, con il Napoli che vuole approfittarne

UNICA ITALIANA – Novellino ha poi proseguito indicando il motivo per cui, secondo lui, l’Inter sia l’unica ancora in corsa in Champions League: «Il discorso è sempre il medesimo: arriviamo fino ad un certo punto, poi gli altri corrono più di noi. Le rivali europee hanno infatti un altro passo». In questo scenario, l’obiettivo dell’Inter dev’essere quello di gestire in maniera ottimale gli impegni in Champions League per non risentirne nella lotta con il Napoli per la vittoria dello scudetto.