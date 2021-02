Nota tattica di Milan-Inter: Lukaku e Lautaro Martinez trascinatori

Lukaku Lautaro Martinez Sanchez (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

“Nota tattica”, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Milan-Inter parliamo della prestazione di Lukaku e Lautaro Martinez.



COPPIA D’ORO – Le fortune dell’Inter di Antonio Conte sono sempre dipese dalle prestazioni dei suoi attaccanti. In Milan-Inter la prestazione della coppia offensiva, composta da Lukaku e Lautaro Martinez, è stata assolutamente determinante. E non solo perché alla voce gol sono accoppiati proprio i loro nomi.

GIOCATE DECISIVE – Fermi un attimo. Non facciamo passare i gol come una cosa secondaria. Lukaku e Lautaro Martinez sono una coppia prolifica, da sempre. Ma nell’ultimo periodo non sono stati proprio al top della condizione. Il 3-0 sul Milan invece porta proprio la loro firma. Due gol per il numero 10, col 9 che si prende una rete, un assist per il compagno e la sponda per Hakimi che avvia lo 0-2. Giocate decisive in un big match tra prima e seconda in classifica. Fattori pesanti.

PRESENZA A TUTTO CAMPO – Oltre a questo però c’è la presenza generale nella partita. L’Inter grazie anche al gol nei primi minuti ha disputato una gara difensiva, con baricentro basso e possesso lasciato agli avversari. Una chiave di questa strategia è stata proprio la capacità di Lukaku e Lautaro Martinez di fare da riferimento. Questa è la mappa dei tocchi del belga:

Questa invece dell’argentino:

Evidente come la loro presenza non si sia limitata al fronte offensivo, ma si sia estesa a tutto il campo. Il 9 e il 10 infatti sono stati un riferimento fondamentale non solo per la manovra dalla trequarti in su, ma anche per l’uscita della palla dalla difesa. Cui i compagni si sono appoggiati. Spesso e volentieri. Per Lautaro Martinez i tocchi sono stati 43, per Lukaku 42. Molti, soprattutto perché spesso utili e produttivi. Conte ha avuto dai suoi pupilli una prestazione di alto livello.