Nota tattica di Inter-Milan: Taremi scompare da solo dal campo

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter: dopo Inter-Milan parliamo della prestazione di Taremi.

OCCASIONE SPRECATA – Nel ritorno della semifinale di Coppa Italia sono diverse le cose che non hanno funzionato in casa Inter. Tra queste però la più evidente è la prestazione di Taremi. L’iraniano è stato mandato in campo come titolare da Inzaghi, ma nemmeno stavolta ha trovato la scintilla per riscattare la sua stagione. Anzi, è sprofondato ancora più a fondo nelle sue difficoltà.

UOMO IN MENO – Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:

Se vi sembra che qualcosa non funzioni avete ragione. La presenza di Taremi in campo è stata sostanzialmente impalpabile. I suoi 55 minuti sono stati una sorta di gara a nascondersi dietro ai giocatori avversari. Con un dato clamoroso. Il numero 99 ha toccato appena 10 palloni, senza nessun tiro al suo attivo. Non bastasse questo a inquadrare la sua gara, ha perso tutti i duelli ingaggiati, sia a terra che aerei. E non ha nemmeno prodotto nessun contributo difensivo. Una prova che restituisce un giocatore in totale crisi di identità.