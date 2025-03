Nota tattica di Feyenoord-Inter: Bastoni alla Dimarco

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter: dopo Feyenoord-Inter parliamo della prestazione di Bastoni.



ATTESE RISPETTATE – Nei giorni successivi a Napoli-Inter Alessandro Bastoni è stato il singolo giocatore di cui più si è parlato in casa nerazzurra. Prima per la sua sostituzione contro gli azzurri, poi per quello che avrebbe dovuto fare con gli olandesi. Vista l’emergenza esterni infatti Inzaghi ha deciso di puntare su di lui sulla fascia sinistra. Facendone il sostituto di Dimarco. Una posizione per lui inedita, da ricoprire in una partita di alto livello. E la risposta in campo del numero 95 è stata da campione.

INTERPRETAZIONE TOTALE – Questa è l’heatmap di Bastoni presa da Sofascore:

A dire la verità assomiglia abbastanza alle altre sue heatmap. Questo perché il mancino è un difensore abituato sia a gestire la palla che a proiettarsi in fase offensiva. Inzaghi insomma gli ha chiesto solo di partire qualche metro più avanti. E la sua presenza sulla sinistra è andata da area ad area. Nel primo tempo però Bastoni è sembrato ancora impegnato a prendere un po’ i riferimenti, trovandosi spesso in difesa nelle sue posizioni abituali con Acerbi più avanzato. Col passare dei minuti però ha preso confidenza col ruolo. E nel secondo tempo ha cambiato marcia, ricordando davvero tanto Dimarco per interpretazione della fase offensiva.

PRESTAZIONE TOTALE – Guardiamo la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Non dovrebbe stupire nessuno sapere che Bastoni è primo per tocchi di tutta la partita con 91 palloni giocati. Un’abitudine che ha da terzo di difesa, e ha traslato anche nel ruolo più avanzato. La regia insomma si è spostata insieme a lui. I passaggi tentati sono 70, realizzati al 95%, con 5 lanci lunghi (4 realizzati), 2 cross e un passaggio chiave. Per lui anche un dribbling, nell’azione del gol del 2-0, e un tiro. In aggiunta a questo lavoro in possesso, colpisce la quantità di lavoro difensivo macinato dal giocatore. Per Bastoni infatti abbiamo 3 contrasti, 2 respinte, 5 spazzate, 6 falli subiti e ben 13 duelli a terra ingaggiati (10 vinti). Due ruoli in uno, anzi due giocatori in uno.