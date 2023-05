Nosotti: «Tre italiane in finale? Mi intriga! Inter, tanti italiani in rosa»

Nosotti ha parlato delle tre squadre in finale di Champions, Europa e Conference League. In particolare dell’Inter che ha anche diversi italiani in rosa

GRANDE STAGIONE − A Sky Sport, Marco Nosotti si esalta per le italiane in finale: «Mi intriga questa stagione con tre italiane in finale rispettivamente di Champions, Europa e Conference League fra Inter, Roma e Fiorentina. Ci saranno anche tanti giocatori italiani in finale. L’Inter ne ha tanti in rosa. Peraltro, due allenatori su tre sono italiani».