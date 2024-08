Nosotti: «Taremi? Sembra da sempre nell’Inter! Arnautovic può essere utile»

All’indomani di Inter-Lecce Marco Nosotti analizza la prestazione di alcuni uomini di Simone Inzaghi. Il giornalista si sofferma anche sull’attacco, con particolare attenzione a Marko Arnautovic e Mehdi Taremi.

RISPOSTE – Marco Nosott giudica positivamente la prova dell’Inter nel match contro il Lecce. In merito il giornalista dichiarai: «Per certe squadre, come l’Inter, che hanno in programma un cammino intenso, credo che questi inizi siano necessariamente differenti. Si deve mettere in conto un diverso modo nel raggiungere la condizione fisica e un’intesa adeguata. Thuram e Taremi possono stare insieme? Assolutamente sì. Taremi sembra che giochi da sempre in questo gruppo e si dimostra essere un acquisto azzeccato per la qualità e la presenza in campo. È un’Inter che ancora lavora tanto bene sugli esterni, che crossa tanto, che ha la capacità di accompagnare bene l’azione e di farsi trovare in area con tanti uomini. In questo Barella è quel giocatore che serve in più a centrocampo. Riesce ad essere, non solo dinamicità, ma anche e soprattutto uomo di palleggio e di suggerimento. Bastoni? Il problema può esserci quando non c’è. L’Inter ha trovato delle risposte adeguate che forse alla prima giornata qualcuno aveva messo in dubbio».

Inter, il punto di vista di Nosotti sull’attacco

ATTACCO – Marco Nosotti termina il proprio intervento su Sky Sport 24 con un focus tutto rivolto all’attacco dell’Inter: «Penso che anche Arnautovic può essere utile. L’ho visto entrare bene in partita, pur sapendo qual è la sua collocazione. E per un caratterino come il suo questo è importante. Taremi l’ho visto muoversi bene, venir fuori, trovare lo spazio, ricevere anche palloni importanti. Ha trovato subito un’intesa, considerando che l’assist per Darmian è suo. Questa coppia ha dimostrato di poter funzionare. Lautaro Martinez può prendersi anche qualche giorno in più per recuperare al meglio dall’infortunio».