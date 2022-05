Nosotti: «Scudetto? Adesso Milan deve prendersi quello che merita»

Marco Nosotti, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha commentato la lotta scudetto in Serie A, con l’Inter impegnata contro la Sampdoria ed il Milan di scena a Reggio Emilia contro il Sassuolo

SORTEGGIO – Queste le parole di Marco Nosotti: «Scudetto? Per dare un giudizio dobbiamo basarci su quello che è stato ed il Milan, oltre ad avere due punti in più ed uno scontro a favore, è una squadra che ha saputo far fronte alle difficoltà e trovando delle soluzioni, non mettendo una ricettina generica per ogni problema. Queste sono certezze, consapevolezze. Tutto può accadere, però io credo che a questo punto i rossoneri debbano andare solo a prendersi solo quello che si sono meritato».