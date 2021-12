Nosotti: «Roma-Inter, giallorossi decimati. In caso di vittoria…»

Marco Nosotti, intervenuto negli studi di Sky Sport 24, ha parlato di Roma-Inter, big match in programma alle ore 18

EMERGENZA – Marco Nosotti commenta il momento della Roma, prossima avversaria dell’Inter: «Roma-Inter? I giallorossi sono decimati, si mettono anche in forse le scelte fatte finora da Mourinho proprio per queste assenze. In questo momento mancano Abraham, El Shaarawy, Karsdorp. Sono elementi che aveva portato in più il portoghese in questa squadra. I giallorossi hanno 25 punti ed hanno due appuntamenti importanti per la rincorsa al quarto posto. Vincendo contro Inter ed Atalanta potrebbe rilanciare le sue ambizioni».