Nosotti: «Radu? Sciocco dare colpe scudetto a lui. Udine banco di prova»

L’Inter doveva vincere mercoledì il recupero della 20′ giornata contro il Bologna ma è crollata 2-1 ed è rimasta seconda in classifica. Intervenuto a Sky Sport ha detto la sua Marco Nosotti sulla corsa scudetto e anche sull’errore di Radu.

COLPE – L’Inter domani fa visita all’Udinese in un match chiave per riprendere a correre verso lo scudetto. Vincerle tutte non basterà, servirà che anche il Milan perda una partita delle ultime 4. Ecco il pensiero di Nosotti. «Fiorentina, Verona, Atalanta e Sassuolo sono toste, l’Inter già a Udine capirà se il Bologna è stato un passaggio a vuoto isolato oppure no. L’Udinese è la squadra che con l’Inter ha fatto più punti nell’ultimo mese, dietro è solida e sarà un bel test. Io credo che sarà un divenire partita dopo partita. Il Milan? Ha una consapevolezza non dell’ultima ora, sono degli anni di Pioli ed è mixata con la leggerezza del gruppo. Finora è stato così, ora vedremo se rimarrà. Episodio Radu? Non sarà decisivo. L’Inter ha perso 17 punti in 28 partite che era in vantaggio, solo un episodio? Sarebbe sciocco e irriguardoso dare la palma di errore decisivo a Radu. Calcoli? L’Inter e il Milan devono vincerle, sempre e comunque».