Nosotti: «Perisic, da capire quella uscita: due opzioni! Barella tra 2 fuochi»

L’Inter sfida il Cagliari all’Unipol Domus domenica alle ore 20.45, un match che dirà molto su lotta salvezza e scudetto (con il Milan impegnato alle 18.00 contro l’Atalanta). Nosotti ai microfoni di Sky Sport analizza l’impegno dei nerazzurri e punta sempre su Perisic

DISAGIO O NO? – L’Inter affronta un Cagliari in piena lotta salvezza per tenere ancora viva la fiammella scudetto. Marco Nosotti analizza l’impegno: «Questo Cagliari ha avuto problemi, ora Agostini sta cercando di fare leva sul senso di appartenenza però l’Inter è in corsa per tutto, per una stagione da tripletino ed è un impegno quasi proibitivo. Contro il Cagliari Barella è preso tra due fuochi perché il calciatore lo fa bene, ha già segnato al Cagliari e adesso sta bene: è una spinta significativa e importante. Perisic è in un momento troppo importante, voglio capire se quelle uscite lasciano qualcosa: se era una sparata per accelerare i tempi di un colloquio oppure se è un disagio più profondo. Però se il disagio lo scarica in quel modo in campo che sia pure disagiato, agli interisti sta bene».