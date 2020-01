Nosotti: “Per l’Inter mercato necessario, Conte vuole vincere”

Dagli studi di Sky Sport il giornalista Marco Nosotti ha fatto il punto sul mercato dell’Inter che potrebbe regalare ad Antonio Conte diversi colpi per poter competere per lo scudetto

I COLPI PER UN’INTER VINCENTE – L’Inter sta pianificando il suo mercato di gennaio per dare ad Antonio Conte una squadra capace di giocarsi lo scudetto con la Juventus già da quest’anno: «Questi colpi rendono più profonda una rosa che forse era arrivata al limite. Conte lo aveva detto per tempo, aveva manifestato la sua preoccupazione, questa rosa rischiava di aver già dato tutto. Con questi acquisti sarà più profonda, darà più alternative, sappiamo quanto Conte chiede ai suoi giocatori e quanto richieste questa impresa che non è essere alternativa alla Juve, ma prenderne il posto. Questo mercato è sostanzialmente necessario per essere sempre più l’Inter che vuole, un’Inter vincente».