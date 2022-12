Nosotti sicuro: «Napoli, ritiro importante! Torna come aveva lasciato»

Marco Nosotti, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato del Napoli, prossimo avversario dell’Inter alla ripresa del campionato

IDEA – Queste le parole di Nosotti: «Napoli? Un ritiro importante perché da l’idea che non si sia fermato l’andamento positivo e di gioco di questa squadra. Abbiano visto alcuni esperimenti che possono essere portati alla ripresa del campionato, soprattutto i cambiamenti in corso d’opera della fase offensiva. Ci sono conferme di come questo Napoli torna da come aveva lasciato. Un grande Osimhen e grande attenzione alla difesa dell’area. Raspadori? Uno degli esperimenti più riusciti».