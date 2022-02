Nosotti: «Napoli-Inter decisiva! Le avversarie stanno trovando alternative»

Nosotti ritiene Napoli-Inter decisiva per i nerazzurri. Da 23 su Sky Sport 24 il giornalista parla di come le inseguitrici stiano risolvendo i loro problemi, quindi serva una risposta da parte della capolista dopo il KO nel derby.

RILANCIARSI SUBITO! – Marco Nosotti vede Napoli-Inter decisiva per indirizzare la Serie A: «Per come è collocata, e nel contesto in cui è collocata, direi di sì. Anche se l’Inter deve recuperare una partita e il Bologna sta ritrovando qualcosa da un punto di vista di fisicità io credo di sì. Sono le prime per tiri, tiri in porta, possesso palla e recuperi offensivi. Sanno leggere le situazioni: le avversarie dell’Inter in questo periodo, prima il Milan e adesso con maggiore continuità il Napoli, hanno trovato soluzioni ai momenti d’emergenza valorizzando tutta la rosa. L’Inter si trova davanti due squadre che hanno saputo trovare soluzioni alternative. Federico Dimarco? Viene a mancare tanto Alessandro Bastoni, è un tipo di interpretazioni del terzo che non ha. Avesse un’altra battuta d’arresto l’Inter andrebbe a minare delle certezze consolidate».