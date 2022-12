Nosotti: «Lukaku la grande novità dell’attacco Inter, ma non da subito!»

In casa Inter si riabbraccia Lukaku, fuori anticipatamente dal Mondiale in Qatar. Ora bisogna però ritrovarlo sia fisicamente che mentalmente. Nosotti però reclama ancora pazienza

RIPARTENZA − A un mese esatto dal ritorno della Serie A, Marco Nosotti su Sky Sport 24 ha fatto il punto sulla squadra di Simone Inzaghi: «L’Inter ha chiuso con sei vittorie nelle ultime sette partite e con una considerazione importante sugli esterni. Anche dal Mondiale buone notizie con Dumfries protagonista, Brozovic ritrovato. Lukaku è finito nel calderone di un Belgio in crisi, Lautaro Martinez con alti e bassi. Credo valga la pena aspettare Lukaku. Ma non bisogna aspettarci già cose eclatanti dalla prima partita col Napoli. Squadra che si era ritrovata nella parte finale del campionato di apertura, se possiamo chiamarlo così. E Lukaku può essere la grande novità in un attacco in cui abbiamo visto un grande Dzeko sia come risolutore che come suggeritore».