Nosotti: «Lautaro Martinez, serve un grande accanto! Non solo Dzeko»

Marco Nosotti, inviato e giornalista di Sky Sport, ha analizzato il momento di Lautaro Martinez sottolineandone pregi e difetti.

PREGI E DIFETTI – Questa l’analisi di Marco Nosotti su Lautaro Martinez e sulle sue caratteristiche: «Per me rimane un’ottima seconda punta. Puoi fare tante cose con lui, ma ha bisogno del grande giocatore accanto. Dzeko lavora tanto in una squadra in cui l’allenatore chiede palleggio. C’è bisogno di un altro grande interprete dell’area, ma tutto sommato è ancora giovane. Ha fatto 88 gol dal suo arrivo all’Inter e credo che sia un giocatore con cui si possa costruire una grande squadra».