Nosotti: «Kjaer può contrastare Lukaku. Barella calciatore moderno»

Marco Nosotti

Marco Nosotti, giornalista e inviato di “Sky Sport”, ha messo a confronto le rose di Inter e Milan, alla vigilia del derby, come aveva fatto Stefano De Grandis, nel corso della trasmissione “Sky Saturday Night”

TESTA A TESTA – Poco meno di 24 ore al calcio d’inizio del derby di Milano. Inter e Milan sono pronte a darsi battaglia per il primo posto in classifica. Marco Nosotti ha messo a confronto le rose di Stefano Pioli e Antonio Conte. Questa l’analisi del giornalista di “Sky Sport”: «Alessio Romagnoli può contrastare Lukaku? Perché no? Anche se io preferirei Simon Kjaer contro il belga. Non bisogna dargli troppo il corpo perché lui ti rovescia e ti rivolta. Lukaku controlla il pallone anche se è lontano da lui. Hakimi-Calabria? Il marocchino a 4 deve ancora imparare delle cose. Milan Skriniar è fondamentale per l’Inter, anche per passare alla difesa 4, non lo toglierei mai. Nicolò Barella è il prototipo del calciatore moderno».