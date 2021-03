Nosotti: «Italia, le certezze e i dubbi per gli Europei: Bastoni in forse»

Marco Nosotti, giornalista di “Sky Sport”, è stato ospite oggi ai microfoni di “Tutti Convocati” sulle frequenze di “Radio 24” e ha parlato delle scelte di Roberto Mancini per la difesa dell’Italia che affronterà gli Europei nella prossima estate citando anche l’interista Alessandro Bastoni

DUBBI E CERTEZZE – Nosotti parla della difesa che Roberto Mancini porterà agli Europei elencando le certezze e i possibili dubbi. Tra questi ultimi potrebbe esserci anche il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni che, nonostante sia ormai un titolarissimo di Antonio Conte nello schieramento nerazzurro, ancora non è certo di avere un posto nei convocati per la rassegna continentale della prossima estate: «Bonucci e Chiellini sono l’anima. Acerbi è uno dei pochi centrali difensivi che esce, rompe la linee e appoggia. I dubbi potrebbero essere Bastoni e Mancini. Poi sulla sinistra ci sono Emerson e Spinazzola che sono perfetti per Mancini»