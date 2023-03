Nosotti: «Italia con 75% di avere finale Champions League, però…»

L’Inter, assieme al Napoli e al Milan, è ai quarti di finale di Champions League. Marco Nosotti su Sky Sport ha espresso il suo parere sulla stagione europea delle italiane, sicuramente positiva ma che non cancella il contesto.

POSSIBILITÀ – Inter, Milan e Napoli ai quarti di finale di Champions League, Marco Nosotti ha parlato così su Sky Sport della stagione europea: «L’Italia ha il 75% di avere una finalista. I problemi del nostro calcio non sono però risolti, dobbiamo vedere come noi da una parte produciamo giocatori e calcio e dall’altra come gestiamo le risorse, come attraiamo risorse e come impiegarle bene. Siamo indietro in questo, però siamo lì e sfruttiamo l’occasione in Europa».