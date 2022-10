Nosotti: «Inter, subisci troppi gol! Asllani deve uscire, oggi occasione»

Asllani oggi sarà titolare in Inter-Roma, visto che l’ha anticipato ieri Inzaghi in conferenza stampa. Su questo, e non solo, si è espresso il giornalista Nosotti ospite di Sky Sport 24.

LA PARTITA – Marco Nosotti valuta Inter-Roma dal punto di vista delle scelte: «L’anno scorso fece un punto in tre partite senza Marcelo Brozovic, in quel periodo abbiamo detto che ha perso il campionato. Kristjan Asllani deve uscire: è la sua occasione, l’ha fatto esplodere Aurelio Andreazzoli in quel ruolo, ha del tempo davanti ma deve uscire. Ho parlato tanto con Federico Dimarco, che è offensivo e sa mettere bene la palla. Mi piace molto. Poi vedremo se ci sarà Francesco Acerbi, che ho visto molto bene in Nazionale. I gol presi dall’Inter sono tanti».