Nosotti: «Inter squadra da battere, ma mi aspetto risposta della Juventus»

Marco Nosotti

Parma-Inter, in programma giovedì, è uno snodo importante per il prosieguo del campionato dei nerazzurri. Marco Nosotti, intervenuto negli studi di “Sky Sport”, ha parlato della corsa scudetto in Serie A

OCCASIONE – Queste le parole di Marco Nosotti: «Scudetto? Mancano ancora 14 partite, sono tanti punti in palio. L’Inter deve giocare per lo scudetto, ha un gruppo più preparato e di lavoro consolidato con Conte. L’Inter è la squadra da battere, ma mi aspetto la risposta della Juventus, per capire se i bianconeri sia attrezzata per essere la vera antagonista dei nerazzurri. La squadra al momento è “Contiana”, ha provato a giocare in maniera diversa, ma adesso è tornata a giocare con cattiveria e con forza».