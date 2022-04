Nosotti: «Inter ritrovata nonostante Bologna, 0 calcoli. Coppa Italia a parte»

Nosotti dagli studi di Sky Sport ha parlato della lotta scudetto e in particolare questo finale di stagione per l’Inter, considerando soprattutto la finale di Coppa Italia contro la Juventus.

FINALE DI STAGIONE – Marco Nosotti su Sky dice la sua riguardo il momento dell’Inter: «Simone Inzaghi ha la rosa per far fronte ad entrambi gli appuntamenti, questo finale di campionato ci ha dimostrato che ci sono degli scossoni e bisogna essere pronti all’imprevedibilità. Ribattere la Juventus in un’altra finale? Sarebbe significativo per la squadra nerazzurra. La forza di questa Inter è che si è ritrovata, lasciamo stare Bologna perché è stata una caduta, ma fisicamente c’è. La squadra ora non deve fare calcoli ma deve pensare che può ancora fare tutto. La Coppa Italia è una cosa a parte».