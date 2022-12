Nosotti: «Inter riparte da valori consolidati! Lukaku? Col Belgio…»

Marco Nosotti, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter e del cammino della squadra di Inzaghi. Il giornalista, si sofferma inoltre su Lautaro Martinez

VALORI – Queste le parole di Nosotti: «La pausa ci aveva consegnato un Inter che aveva alcuni elementi significativi, la continuità di risultati, aveva trovato chi la davanti la risolveva come Dzeko a colpi di doppiette. È un’Inter che parte dai suoi valori consolidati, Brozovic che sta facendo bene. Lukaku non è riuscito fare il Lukaku, in un Belgio che è stato eliminato che è arrivato al termine di una certa china. Non è ancora al termine del recupero. È un elemento ad aggiungere quella rosa di Inzaghi, mai nessuno ha vinto quanto lui nelle prime 250 partite»