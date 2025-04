Nosotti: «Inter? Questi sono sotto da luglio, evidente un segnale!»

Nosotti commenta il momento dell’Inter, che ieri ha pareggiato facendosi rimontare a Parma 2-2. Il giornalista esprime il suo pensiero.

DISPENDIO ENORME – Su Sky Sport 24, si parla del calo avuto dall’Inter nelle ultime due partite tra Udines e e Parma, culminato poi con il pareggio contro la formazione ducale di ieri. Marco Nosotti analizza la situazione esprimendosi in questa maniera: «Giusto fare domande e chiedere perché l’hai fatto? Ma le nostre conoscenze sono diverse da quelle di Inzaghi. Credo ed è evidente che ci siano problemi nella profondità di questa rosa, ma siamo alla riserva di energie fisiche e mentali. Contavo quante partite hanno fatto e quante ancora ne devono fare: 8 in 17 giorni ancora. C’è un dispendio di energie mentali incredibile perché tutte le partite che faranno sono determinanti. Un segnale che riguarda sia la solidità della squadra che il fatto di avere la forza fisica e mentale. Questi giocano da luglio e la prospettiva è andare in Nazionale e al Mondiale per Club». Il dispendio di energie, d’altronde, è enorme ma vale per qualsiasi top squadra ancora in corsa su tutti i fronti. Allo stesso tempo, è anche legittimo pensare che non si possano vincere tutte le partite e che un calo mentale, all’interno delle stesse partite, si può comunque avere.