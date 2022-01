Nosotti: «L’Inter può costruire uno strappo. Non insoddisfatti in squadra»

Marco Nosotti, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione de ‘La casa dello sport’, ritiene che l’Inter possa costruire uno strappo in campionato. Poi una battuta sul collettivo

INCLUSIONE − Per Nosotti, c’è grande partecipazione nella squadra di Inzaghi: «In questo momento, l’Inter potrebbe costruire uno strappo se riesce a farlo. A marzo si tirano le somme, ma al momento non perde giocatori. Inzaghi può cambiare la gara con i cambi, tipo in Supercoppa Italiana. Può intervenire sulla gara senza cambiare i concetti e l’intero spartito della squadra. Ottimo il suo lavoro per come ha liberato le energie permettendo a tutti i giocatori di essere partecipi, non ci sono insoddisfatti nell’Inter».