Nosotti: «Inter più forte ma i 7 punti in 7 gare pesano! Pregi? Dico questi»

Marco Nosotti, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato della stagione dell’Inter analizzando pregi e difetti della squadra di Inzaghi. Fatale il periodo dei sette punti in sette partite

PREGI E DIFETTI − Nosotti analizza la stagione dei nerazzurri: «Questa Inter – ad inizio stagione avevamo detto che il cambio allenatore era una variante, stessa cosa per i giocatori persi – è stata costruita in maniera coerente. Questa squadra è la più forte, paga il periodo dei 7 punti in 7 partite. Liverpool ha tolto certezze e fisicamente il gioco di comando del campo. Dell’Inter però mi è piaciuto il gioco negli esterni, bene la catena sia con Bastoni che con Dimarco, Brozovic fondamentale e Perisic, stagione incredibile».