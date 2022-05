Nosotti: «L’Inter ha pagato i 7 punti in 7 partite e l’assenza di Brozovic»

Marco Nosotti, ospite negli studi di Sky Sport durante l’edizione 23, si è espresso sul rammarico dell’Inter in ottica Scudetto. I nerazzurri, a detta sua, pagano il periodo tra gennaio e febbraio e l’assenza di Brozovic

DUE FATTORI − Nosotti spiega cosa è mancato ai nerazzurri: «Mi piace che Milano sia davanti per il secondo anno di fila, significa portare alto i protagonisti al grande ballo finale. Sono dalla parte di Maldini, Massara ed Elliott. L’Inter, non tanto Bologna, ha pagato i 7 punti in sette gare. Quando ti è mancato Brozovic è stato pesante, non è riuscita a trovare la soluzione giusta nelle giocate e nella tenuta fisica non trovando i giusti sostituti nonostante li avesse. Sampdoria e Sassuolo faranno con leggerezza e gioia il loro mestiere ma lo devono fare anche le due squadre di Milano».