Nosotti: «Inter e Milan alternativa alta. Perisic-Juventus? Da vedere»

Ospite di Campo Aperto su Sky Sport 24, il giornalista Nosotti si è espresso sulla corsa per la Serie A che sarà assegnata domenica a una fra Inter e Milan. Poi ha commentato le voci di mercato su Perisic e la Juventus.

IN BILICO – Su Ivan Perisic per l’Inter c’è poco tempo per risolvere la questione rinnovo (vedi articolo). Marco Nosotti parla delle voci sulla Juventus: «Perisic servirebbe a Massimiliano Allegri? Secondo me sì. Bisogna vedere cosa vuole fare, come vuole giocare: con un esterno a tutta fascia attendibile così, con la difesa a tre o a quattro. Servono giocatori che controllino il pallone, che lo conducano bene e che sappiano dribblare. Che abbiano grande tecnica: servirebbe sì alla Juventus Perisic. Con Allegri non puoi giocare solo con dei contropiedisti o con chi deve attaccare lo spazio, ma anche con chi sa giocare il pallone».

UNA O L’ALTRA – Nosotti valuta le due formazioni che domenica si giocheranno la Serie A: «Inter e Milan hanno creato di nuovo un’alternativa alta, con sfaccettature diverse. Il Milan ha una squadra giovane che ha dato continuità al lavoro di un uomo che è cresciuto tanto con questo gruppo, che è Stefano Pioli. La cosa che mi è piaciuta di più di questa società è aver fatto fare il salto a Pioli».