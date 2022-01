Nosotti: «Inter e Lazio brave in una cosa! Gagliardini ha gli inserimenti»

L’Inter alle ore 20.45 sfida la Lazio a San Siro nel match valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Secondo Nosotti, Inzaghi potrebbe decidere di giocarsi la carta Gagliardini in mezzo per sfruttare i suoi inserimenti. Di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sport 24.

INSERIMENTI – L’Inter contro la Lazio dovrà fare a meno dello squalificato Hakan Calhanoglu. Secondo Marco Nosotti, la carta Roberto Gagliardini potrebbe tornare utile: «Questa Lazio riesce a recuperare molti palloni. L’Inter da recuperi difensivi ha fatto cinque gol mentre la Lazio otto. Entrambe sanno come far male nelle ripartenze. Sono precisi e bravi a fare gol. Gagliardini ha l’inserimento, ultimamente Arturo Vidal non mi era dispiaciuto, in mezzo al campo ha battagliato cercando di non tenere troppo palla. Forse Gagliardini può alternarsi con Nicolò Barella negli inserimenti, come fa Calhanoglu con Marcelo Brozovic».