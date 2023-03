Nosotti: «Inter-Juventus è la partita. Effetto San Siro? Occhio!»

Marco Nosotti ha parlato del big match che si aspetta dal Derby d’Italia: Inter-Juventus è per lui la partita della giornata (vedi articolo). Poi non sarà da sottovalutare quello che considera come l’effetto San Siro.

EFFETTO SAN SIRO − In diretta a Sky Sport, nel corso del programma “La Casa dello Sport”, ha parlato Marco Nosotti alla vigilia di Inter-Juventus: «Voglio capire come l’Inter si comporterà fuori dalle coppe. In campionato, considerando che ci sarà anche la pausa che smorzerà. Quella contro la Juventus è una partita che mette di fronte squadre che segnano. L’effetto San Siro è da tenere in conto, per entrambe le squadre. È la partita della giornata».