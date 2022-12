Nosotti: «Inter, interessante la nuova reinterpretazione del 3-5-2»

Marco Nosotti, ospite negli studi di Sky Sport 24, commenta la “nuova” Inter di Simone Inzaghi, che con molta probabilità arriverà alla sfida contro il Napoli con alcune novità di formazione

“NUOVA” INTER? – Ecco il commento di Marco Nosotti rispetto all’Inter che scenderà in campo contro il Napoli. Simone Inzaghi probabilmente porterà delle novità con sè, come l’introduzione del tandem pesante in attacco, con Lukaku e Dzeko: «Per quanto riguarda l’Inter sarà interessante da vedere come arriverà reinterpretando il suo 3-5-2. A gennaio si gioca ogni 3 giorni, quindi ci saranno risposte immediate per capire che cosa ha portato questa sosta. Dzeko è un maestro a lavorare insieme a una prima punta, perché apre spazi e supporta bene. A centrocampo, nonostante possa non esserci Brozovic, Inzaghi può schierare Calhanoglu che ha fatto benissimo, supportato da Mkhitaryan e da Barella che si inserisce».