Nosotti: «Inter in grande condizione. Ma il Napoli fa gol in tanti modi»

Marco Nosotti, opinionista e bordocampista di “Sky Sport”, ha presentato la delicata sfida di domani sera, tra Napoli e Inter (QUI la probabile di Antonio Conte). Ecco le sue parole

CROCEVIA – Domani sera, allo stadio Diego Maradona, si affrontano due tra le squadre più in forma della serie A: Napoli e Inter. Nello specifico, Marco Nosotti ha lodato gli azzurri di Gennaro Gattuso e la loro crescita, nelle ultime settimane: «Direi di lasciar da parte il fattore campo. Questo Napoli decide dove venirti a prendere e lo fa sempre rendendosi pericoloso. Gioca benissimo: Diego Demme è una valida spalla di Fabian Ruiz e quando c’è Zielinski fa davvero impressione. Questo Napoli gioca molto bene e, come l’Inter, sa fare gol in tanti modi. C’è anche Victor Osimhen che allunga la squadra, crea spazio in zona centrale alle spalle dei centrocampisti per uomini come Lorenzo Insigne e Matteo Politano, a cui piace venire a giocare dentro al campo. L’Inter deve stare attenta. I nerazzurri, in queste undici partite, hanno vinto otto volte con un solo gol di scarto. Questo vuol dire che restano sempre attaccati alla partita e lottano fino in fondo. L’Inter da febbraio non è mai stata un minuto in svantaggio. Questo, secondo me, è indicatore anche di una grande condizione fisica».