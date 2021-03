Nosotti: Â«Inter squadra forte e solida. Gagliardini? Spazio importanteÂ»

Nosotti: «Inter squadra forte e solida. Gagliardini? Spazio importante»

Marco Nosotti

Marco Nosotti, giornalista sportivo e inviato di “Sky Sport”, ha parlato della situazione legata alla lotta per lo Scudetto, riallacciandosi anche alla vittoria dell’Inter per 0-3 nel derby di ritorno contro il Milan.

REAZIONE ALLA SCONFITTA – Marco Nosotti ha sottolineato quali strascichi abbia avuto la sconfitta del Milan nel derby contro l’Inter: «Anche quando ha perso contro l’Inter, il Milan è rimasto squadra. Non si sono snaturati. L’unica partita che non hanno fatto bene è stata quella contro lo Spezia».

FORMA SMAGLIANTE – Nosotti ha poi commentato il momento attuale in casa nerazzurra e le possibilità della Juventus di rimontare per giocarsi il titolo fino all’ultimo: «L’Inter e la Juventus per motivi differenti sono le favorite per questo Scudetto. Gagliardini si è ritagliato uno spazio importante in quel gruppo di “pretoriani”. Gli uomini di Conte con disponibilità e forza fisica che fanno la differenza in determinati momenti. L’Inter è forte, è solida e legge le situazioni. È l’unica squadra che ha giocatori forti ad attaccare gli spazi che si creano».