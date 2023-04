Nosotti: «Inter e Fiorentina finale degna. Un giocatore ritrovato»

A Nosotti piace che siano Inter e Fiorentina a sfidarsi nella finale di Coppa Italia il prossimo 24 maggio a Roma (vedi articolo). Su Sky Sport 24, il giornalista parla di come bisognerà arrivarci.

UNA CONTRO L’ALTRA – Marco Nosotti anticipa i temi della finale Inter-Fiorentina: «Che partita sarà non lo so. Me lo sto chiedendo. È una finale degna, in una partita secca il calcio non è una scienza esatta e tutto può accadere. Sono curioso di vedere il 24 maggio che cosa porteranno in dote dalla loro stagione l’Inter e la Fiorentina, in termini di chi sta meglio o peggio e di chi è più o meno contento, ma anche di idee di calcio. Sono due delle quattro squadre che tirano di più in questo campionato, ma alla Fiorentina fai fatica a tirare perché ha messo a posto la difesa. L’Inter sta ritrovando Romelu Lukaku, che permette di attaccare lo spazio. Tutte situazioni che mi intrigano, poi la voglia di vincere ce l’hanno tutti».

LE DIFFERENZE – Nosotti valuta il rendimento opposto fra campionato e coppe dell’Inter: «Ha una rosa forte, con le opportunità di intercambiabilità. Soprattutto ha dei giocatori, ha recuperato anche Lukaku che per un certo tipo di gara è utile. A livello europeo forse ci sono modi diversi di interpretare lo spazio, in campionato non è così ed è una corsa a tappe: è differente».