Nosotti: «Inter favorita per lo Scudetto! Ora funziona meglio»

L’Inter ha vinto con il Parma e attende l’impegno contro il Bayer Leverkusen. Marco Nosotti parla dei nerazzurri su Sky Sport.

FAVORITI – Marco Nosotti non ha dubbi sulle qualità della squadra campione d’Italia: «L’Inter ha saputo difendere benissimo sulle palle inattive contro l’Arsenal, che sa mettere palle pericolose sul primo palo. I nerazzurri hanno neutralizzato quell’arma lì, rimangono i favoriti per il campionato non solo per lo Scudetto sul petto. L’Inter ha ottimizzato il ritorno della condizione, ad inizio stagione erano in difficoltà. Tutto funziona meglio anche per l’omogeneità della condizione fisica dei giocatori. Occhio quando Lautaro Martinez entrerà in forma»