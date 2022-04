Nosotti: «Inter fa meno paura! Gli avversari la mettono in difficoltà»

Nosotti dagli studi di Sky Sport parla dell’Inter come se avesse perso a Torino contro la Juventus, evidenziando solo aspetti negativi.

MENO PAURA – Marco Nosotti dagli studi di Sky Sport ha parlato in maniera non proprio positiva dell’Inter: «Questa Inter fa meno paura. L’ultima sconfitta della Juventus risale dalla partita con l’Atalanta, da quel momento i bianconeri hanno raccolto ventuno punti. L’Inter, invece, da quel momento ne ha raccolti solo undici. Ieri ha recuperato tre punti alla Juventus, però a parte i cinque gol contro la Salernitana, i nerazzurri fanno più fatica a segnare e si è visto anche ieri sera. Gli avversari la mettono spesso non in condizione di esprimere il suo gioco e questo è dispendioso a livello fisico. Secondo me manca qualcosa in attacco e bisogna trovare un piano B».