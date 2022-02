Nosotti: «Inter, ecco cosa manca. Evidente calo fisiologico per le milanesi!»

Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, dagli studi dell’emittente televisivo ha detto la sua riguardo la situazione di Inter e Milan.

CALO FISIOLOGICO – Nosotti su Sky ha detto la sua riguardo il momento delle due milanesi, in particolare dell’Inter: «C’è un calo fisiologico nelle due milanesi. Il Milan è stato pericoloso e ha segnato, quando la supremazia territoriale è stata interpretata per come ci aveva abituato: gestione della palla, velocità e precisione. Bravi anche gli avversari delle milanesi. L’Inter ha il miglior attacco, ma mancano i gol. Il possesso palla che fa la squadra nerazzurra è dispendioso. Manca la gamba di un grandissimo giocatore in attacco, la scelta di Sanchez non ha pagato. Edin Dzeko viene a giocare ma gli manca l’attacco della profondità che non può darti lui da solo, è questo che manca».