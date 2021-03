Nosotti: «Inter, focolaio Coronavirus si riflette su convocazioni di Mancini»

Marco Nosotti, presente negli studi di “Sky Sport”, ha commentato la situazione relativa al Covid-19 in casa Inter (qui le ultime) che si riflette anche sulle convocazioni della Nazionali, inclusa quella guidata da Roberto Mancini

FOCOLAIO – Nosotti commenta la situazione in casa Inter: «La situazione in casa Inter si riflette sulle convocazioni di Mancini, che attendeva lo sviluppo della situazione relativa ai contagi in casa nerazzurra. I calciatori sono bloccati fino a domenica, per questo i calciatori nerazzurri non sono depennati dalla lista del CT azzurro».

