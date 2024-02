Nosotti: «Inter, mi colpisce una cosa! Lecce fastidioso»

Intervenuto per analizzare la possibile formazione dell’Inter in vista della partita delle 18 contro il Lecce, a Sky Sport Marco Nosotti ha espresso la sua curiosità per alcune scelte.

ROTAZIONI – Questo il pensiero di Marco Nosotti sulla probabile formazione di Simone Inzaghi per Lecce-Inter delle 18: «La cosa che mi colpisce e che mi piace di questa possibile formazione è vedere Carlos Augusto e Bisseck bassi. Versatilità e qualità in una sfida che ha però delle incongite: il Lecce aggredisce subito l’avversario e in casa loro si fa fatica a giocare. È una squadra che può venire a prenderti alto e questo può dare fastidio ai nerazzurri. Infine sono molto curioso di vedere Lautaro Martinez all’opera con Sanchez».