Nosotti: «Frattesi ha dimostrato un’altra veste. Inter, ora il momento della verità»

Marco Nosotti ha parlato dell’incontro vinto dall’Inter per 3-2 sull’Udinese di Kosta Runjaić. Parole chiare su quello che i meneghini devono migliorare per il prosieguo della stagione.

NUOVO ELEMENTO – Marco Nosotti si è espresso a Sky Sport su quanto avvenuto in Udinese-Inter, match vinto dai nerazzurri grazie alle reti di Lautaro Martinez e Davide Frattesi. Il giornalista ha posto l’accento sulle prestazioni di tali calciatori contro i friulani: «Importante il rientro al gol di Lautaro Martinez perché l’Inter produce parecchio davanti. Ma lo è anche quello che ha dimostrato Frattesi nella partita con i friulani. Lui, in assenza di Barella, ha dimostrato di essere qualcosa in più di un calciatore che attacca. Ha partecipato anche alla risalita del campo, al dominio. Finora, a tre non lo aveva ancora dimostrato».

Nosotti su quello che l’Inter deve dimostrare nelle prossime settimane!

UN MIGLIORAMENTO – Nosotti ha poi proseguito sottolineando ciò che l’Inter deve correggere rispetto all’inizio di questa stagione, ponendosi un interrogativo per il futuro: «Quello che preoccupa è che prendano gol, soprattutto di testa. Ci si chiede come mai, con una difesa così forte quella nerazzurra, ciò stia accadendo. Questo è il momento della verità, con le prossime due sfide in una settimana. L’Inter ha la pancia piena, la domanda è come gestirà il doppio impegno tra Italia e Champions League».