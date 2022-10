Nosotti: «Fiorentina crea tanto ma segna poco! Inter ora più solida»

Marco Nosotti dagli studi di Sky Sport presenta l’undicesima giornata di Serie A partendo proprio da Fiorentina-Inter in programma sabato 22 ottobre alle 20:45.

AL FRANCHI – Nosotti : «Vediamo anche la Fiorentina come tornerà dalla Coppa. Crea tanto ma realizza poco, manca il gol e alla prima distrazione subisce. Il gioco con le preventive funzionava, accetta sempre di subire con una difesa molto alta, i correttivi di Italiano sono stati azzeccati, ma deve ritrovare continuità. Deve fare male in zona gol. Questa Inter sta acquistando una certa solidità anche perché prima delle ultime due vittorie è una squadra che ha segnato cinque gol ma subiti dieci. Non è una partita facile per la Fiorentina».