Nosotti: «Dybala? Starebbe bene con Lautaro Martinez! Atalanta-Inter…»

Dybala sembra ormai ai ferri corti con la Juventus, cosa che potrebbe stuzzicare Marotta, da sempre suo grande estimatore (vedi articolo). Secondo Nosotti – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, l’argentino potrebbe star bene con Lautaro Martinez in nerazzurro. Poi un commento su Atalanta-Inter

REALISTICO – Paulo Dybala è ormai sulla bocca di tutti per via del suo rinnovo di contratto con la Juventus che continua a slittare. Secondo Marco Nosotti, l’Inter potrebbe realmente inserirsi: «Penso di sì perché se si libera a parametro zero ne potrebbero approfittare, poi lui è alla soglia dell’ultimo grande contratto. Giuseppe Marotta qualcosa di buono l’ha fatta alla Juventus ed è un suo estimatore. L’Inter potrebbe essere un’idea, poi sta bene insieme a Lautaro Martinez anche se secondo me il centravanti ci vuole sempre. Io avevo capito che la Juventus volesse Dybala al centro del suo gioco però se andiamo a vedere nelle ultime cinque stagioni non è andato in doppia cifra. Ha alti e bassi di continuità, può bastare per contratti così importanti?».

ULTIMA CHANCE – Intanto l’Inter domenica andrà a Bergamo a sfidare l’Atalanta. Secondo Nosotti, potrebbe essere l’ultima chiamata scudetto per la squadra di Gian Piero Gasperini: «Ultima chiamata per l’Atalanta? E’ una grande opportunità, anche se in casa non sta facendo benissimo e quindi credo che sia la grande occasione. Non so se dire ora o mai più, ma l’Inter ha iniziato benissimo il mese che ci dirà tutto di quanto vale veramente».