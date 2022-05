Nosotti: «Dybala adatto al calcio italiano. Inter una cosa più della Roma»

Nosotti dagli studi di Sky Sport ha parlato del futuro di Paulo Dybala, accostato all’Inter nelle ultime settimane, ma anche alla Roma.

IN FUTURO – Marco Nosotti su Sky dice la sua riguardo il futuro dell’attaccante argentino, che potrebbe continuare la sua esperienza in Serie A: «Credo che Paulo Dybala sia più adatto al nostro campionato, differente rispetto gli altri. In Premier League potrebbe far fatica. In Italia avrebbe una motivazione importante da trascinatore, non è mica male l’opzione Roma. Però l’Inter giocherà la UEFA Champions League».