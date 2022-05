Nosotti: «Di Inter e Milan si conoscono tante belle cose. Sassuolo fastidio»

Nosotti è ospite di Campo Aperto su Sky Sport 24, per presentare il weekend di Serie A dove Inter e Milan si giocano il titolo. Secondo lui nelle due pretendenti ci sono tante caratteristiche di spessore e l’impegno contro Sampdoria e Sassuolo è di uguale difficoltà.

LE DUELLANTI – Per Marco Nosotti non ci saranno sorprese fra Inter e Milan nel duello a distanza: «Si conoscono, si sono affrontate e si sono battute. In Coppa Italia l’Inter ha vinto, ma quello più importante a oggi è quel derby che ha cambiato un po’ le cose, oltre a determinare in questo momento che il Milan possa avere due risultati su tre. Sassuolo e Sampdoria? Sono due squadre che possono dare identico fastidio. Sono tranquille e serene, con delle convinzioni forti il Sassuolo che ha subito una profonda trasformazione dopo che sono andati via Roberto De Zerbi, Manuel Locatelli e Jérémie Boga. La differenza la faranno la testa e la serenità. Si conoscono tante belle cose di Milan e Inter, ma la cosa che si può mettere in più è la serenità. Tutte queste quattro squadre faranno almeno un quarto d’ora di palle inattive e questioni tecniche».