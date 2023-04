Nosotti: «Confidavo in Asllani all’inizio. Calhanoglu più completo»

Marco Nosotti ha commentato la situazione del centrocampo dell’Inter, toccando anche la particolare concorrenza per Kristjan Asllani. Queste le sue parole dagli studi di Sky Sport.

CONCORRENZA – Marco Nosotti ha parlato così del centrocampo dell’Inter: «Sulla partita di mercoledì non so se ci siano dubbi sulla cabina di regia. Brozovic ha dato il vantaggio all’Inter col Benfica, ha giocato benissimo e la squadra ha vinto non solo con la solita palla bellissima di Bastoni per Barella. Confidavo più in Asllani e nel tempo che gli venisse concesso. Un conto è giocare a quest’età con l’Empoli, un altro imporsi all’Inter e incalzare il croato o Calhanoglu, trovato da Inzaghi come grande interprete. Io capisco l’allenatore che si trova di fronte davanti a una scelta difficile. Da una parte c’è un giovane da valorizzare e che deve assorbire battute a vuoto, dall’altra hai un giocatore più completo e esperto come Calhanoglu».