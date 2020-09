Nosotti: “Bastoni punto fermo: erede Chiellini. Ital-Inter ben rappresentata”

Alessandro Bastoni Lecce-Inter

Nosotti ha sottolinea la crescita e l’importanza di Alessandro Bastoni per il progetti Italia. Il giornalista, negli studi di SkySport24 cavalca il paragone tra Chiellini e il difensore dell’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni

FUTURO AZZURRO – Marco Nosotti e gli esponenti nerazzurri in Nazionale: «Bastoni ha avuto un’investitura importante da Chiellini, può essere il suo erede. Ha una maturità importante e credo che a brevissimo sarà un punto fermo dell’Italia. Si è guadagnato anche un numero di presenze importanti nell’Inter. Mancini sta dando dei segnali a tutti i club. Lui annusa il talento e se lo porta a casa: può farlo, anche perché è in Nazionale. In tal senso, l’Inter è uno dei club più rappresentati».